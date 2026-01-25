Menu
Giovedì 29 Gennaio 2026
I Vini di WineNews - N. 399
25 Gennaio 2026, ore 09:00
Numero:
399
Tiratura:
12000 Enonauti
Periodo:
Dal 25 al 31 Gennaio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Ca’ dei Zago, Docg Valdobbiadene Prosecco Dosaggio Zero Ca’ dei Zago 2024
23 Gennaio 2026
I Vini
Feudo Montoni, Doc Sicilia Nero d’Avola Vrucara Riserva 2021
23 Gennaio 2026
I Vini
Varvaglione, Puglia Igt Rosso Sorgea 3 Vitigni 2022
23 Gennaio 2026
I Vini
Attems, Venezia Giulia Igt Bianco Ribolla Gialla 2024
23 Gennaio 2026
I Vini
Somasòt, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Bigolino Extra Brut 2024
23 Gennaio 2026
I Vini
Damilano, Docg Barolo Cannubi 1752 Riserva 2018
23 Gennaio 2026
I Vini
Jean Velut, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Cyber Cuvée Mission 3 Témoignage 2015
23 Gennaio 2026
I Vini
Masciarelli, Doc Trebbiano d’Abruzzo La Botte di Gianni Riserva 2019
23 Gennaio 2026
I Vini
Zardetto, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Refosso 2024
23 Gennaio 2026
I Vini
Statti, Calabria Igt Rosso Gaglioppo 2023
23 Gennaio 2026
I Vini
Kren, Doc Collio Friulano 2024
23 Gennaio 2026
I Vini
Crama Corbuţ, Doc Crisana Palatin Reserve 2024
23 Gennaio 2026
I Vini
Masottina, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Sup. Rive di Ogliano Extra Dry RDO Levante 2024
23 Gennaio 2026
I Vini
Castello di Cicognola Doc Oltrepo Pavese Barbera Poggio alla Magia
07 Gennaio 2010
SiGi, Confettura di Morici
23 Gennaio 2026
Ristorante
Largo Galeffi 1 - Borgo San Frediano (FI)
23 Gennaio 2026