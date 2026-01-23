Masciarelli, Doc Trebbiano d’Abruzzo La Botte di Gianni Riserva 2019

La Limited Edition “La Botte di Gianni”, intitolata allo scomparso fondatore di Tenute Masciarelli, nasce da una storia particolare: Marina Cvetic, moglie di Gianni e attuale amministratore delegato dell’azienda di cui si occupa assieme alla figlia Miriam Lee, trova in cantina due tonneau di rovere francese da 700 litri, acquistati da Gianni, ma mai utilizzati. Nella vendemmia del 2010, la dinamica imprenditrice decide di usarli per vinificare e affinare un bianco e un rosso per 30 mesi. Nasce così una limited edition di circa 900 bottiglie per tipo: il Trebbiano d’Abruzzo Doc Riserva e il Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva “La Botte di Gianni”. Imbottigliati a cascata libera e tappati manualmente, si distinguono all’interno della produzione d’eccellenza Masciarelli per l’elevata artigianalità. Si possono acquistare insieme nel cofanetto, o singolarmente. Il Trebbiano Doc La Botte di Gianni 2019 è stato proposto in assaggio alla stampa in occasione della degustazione organizzata dall’azienda abruzzese presso il ristorante Pierluigi a Roma. Nel calice presenta un colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Il bouquet è raffinato, intenso, con note aromatiche di frutta gialla fresca, mela, albicocca e sentori di iris. All’assaggio è di ottima struttura, delicato, con un sorso fresco e sapido di grande piacevolezza. Si abbina bene con antipasti crudi di pesce, risotti di mare e carni bianche.

(Cristina Latessa)

