Masottina, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Sup. Rive di Ogliano Extra Dry RDO Levante 2024

La storia di Masottina inizia nel 1946, quando Epifanio Dl Bianco acquista i suoi primi 5 ettari nella tenuta Ai Palazzi, a Gorgo il Monticano. Gradualmente, per 80 anni, l’azienda cresce fino ad arrivare ai 370 ettari di oggi, di cui 102 di proprietà e i restanti in affitto. Un parte di vigna si trova ad Ogliano, zona compresa nella Docg di Conegliano Valdobbiadene e designata nel disciplinare fra le menzioni di Rive. Terreni morenici, ventilazioni costante, forti escursioni termiche e piante di oltre 60 anni sono le caratteristiche di Ogliano su cui punta Masottina per produrre vini freschi e aromaticamente fini. Le singole parcelle di queste Rive vengono distinte fra l’area orientale e quella occidentale, dando origine alle due etichette di pregio dell’azienda: le Rdo - Rive di Ogliano, di Levante (Extra Dry) e di Ponente (Brut). L’Rdo Levante 2024, dopo 120 giorni di riposo sui suoi lieviti, profuma di mela granny smith e pera, biancospino e mentuccia; in bocca la spuma decisa diffonde un sorso dolce e poi sapido, dalla freschezza citrina e dal finale al sapore di pasta di mandorle. A Ogliano crescono anche le uve delle due riserve di vini fermi - Ai Palazzi Montesco Rosso e Ai Palazzi Rizzardo Bianco - che si aggiungono alle altre etichette ferme, prodotte dalla famiglia Dal Bianco nella zona del trevigiano e del Piave. Insieme, fra spumanti e non, la produzione annuale media è di 1,5 milioni di bottiglie.

(ns)

Copyright © 2000/2026