Zardetto, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Refosso 2024

Mack & Schühle AG è un distributore di vino e spiriti tedesco operativo a livello internazionale, nato nel 1939. La sua “divisione” Italia - che nasce nel 2022 dall’incontro con la famiglia Angelillo, a sua volta alla guida dell’azienda Lautentia dal 2008 - supera attualmente gli 90 milioni di bottiglie di produzione complessiva (commercializzate con i marchi “Zardetto”, “Novantaceppi”, “Famiglia Angelillo” e “Ca’ di Prata”). Un percorso nell’industria del vino che conta su un primo stabilimento di vinificazione in Puglia (nato nel 2011), l’acquisizione della cantina Villa Frattina a Prata di Pordenone (2016), un secondo stabilimento a Conegliano (nato nel 2018) e l’acquisizione del marchio e della cantina Zardetto (2020). L’attività di Mack & Schühle ha avuto un ulteriore e recente slancio con il progetto “Genevitis” che consiste nella creazione di una serie di marchi in co-branding con diverse cantine italiane, distribuite in Abruzzo, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Sardegna, con l’obbiettivo di comprendere anche le regioni attualmente mancanti entro il 2027. Il Valdobbiadene Prosecco Superiore Refosso 2024 si mostra di colore giallo paglierino tenue e brillante, con perlage e spuma di grana fine. Al naso profuma di mela, fiori di acacia e mandorle, mentre in bocca il sorso è cremoso e tendenzialmente sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale croccante, che ritorna piacevolmente sul frutto.

