Jean Velut, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Cyber Cuvée Mission 3 Témoignage 2015

Un prodotto, questo Champagne Blanc de Blancs, che rappresenta un vero e proprio “instant replay” dell’attualità più stringente, capace di cogliere futuri orizzonti e percorsi ancora inesplorati, svelando gli esiti di una realtà sempre più complessa. L’azienda distributrice di vini Pellegrini S.p.A. ha appena presentato la sua Cyber Cuvée Mission 3, la terza edizione del primo Champagne al mondo creato con l’Intelligenza Artificiale. Il progetto, ideato da Teo KayKay, artista e designer del vino, continua sul tema della fusione tra tecnologia, arte e tradizione. Punto di partenza della Mission 3 è lo Champagne di Jean Velut, produttore di Montgueux, il “village de Chardonnay” più a sud della Champagne. La nuova cuvée è un Blanc de Blancs Millésimé 2015, vinificato e maturato in acciaio, per poi restare nove anni sui lieviti. L’etichetta di Mission 3, firmata da Teo KayKay, presenta un numero tre stilizzato che richiama i circuiti elettronici, su uno sfondo bianco con venature gialle, ispirato al gesso di Montgueux e ai toni cromatici dello Chardonnay. La Cyber Cuvée Mission 3 Témoignage 2015 profuma di fiori, mandorla tostata e frutti a polpa bianca, con tocchi di crosta di pane. In bocca è fine, preciso e teso, congedandosi con un finale persistente e fragrante. Imbottigliato nell’aprile 2016 e sboccato nel settembre 2025, è prodotto in sole 3000 bottiglie, in vendita solo sul mercato italiano.

