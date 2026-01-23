Ca’ dei Zago, Docg Valdobbiadene Prosecco Dosaggio Zero Ca’ dei Zago 2024

Ca’ dei Zago è una piccola cantina a conduzione familiare con una storia non breve sulle spalle (si parte addirittura dal 1924), che dal 2010 ha imboccato un intrigante percorso enoico grazie ai fratelli Marika e Christian Zanatta, entrambi enologi ed entrambi con significative esperienze fuori dai confini nazionali, rispettivamente nella Champagne e in Nuova Zelanda. Siamo in località San Pietro di Barbozza, a Valdobbiadene, dove l’azienda può contare su 6 ettari a vigneto, allevati evidentemente a Glera ma anche a Verdiso, Bianchetta e Perera, già a segnalare una cifra aziendale decisamente orientata su un recupero consapevole e ben reinterpretato della tradizione produttiva di questo areale, oggi balzato al successo planetario passando da altre strade. Un ritorno alle origini convinto, che passa da una viticoltura biodinamica, strettamente connessa ad una spumantistica figlia della bottiglia e non delle autoclavi d’acciaio. Ecco allora una produzione che non supera le 40.000 bottiglie, tutta all’insegna della rifermentazione in vetro: dall’identitario Prosecco “Col Fondo” fino al Metodo Classico oggetto del nostro assaggio. Il Dosaggio Zero 2024 profuma di frutta e fiori bianchi, erbe aromatiche, nocciole e pietra focaia, con tocchi leggermente agrumati e mielosi. In bocca il sorso è sottile, saporito e croccante, dallo sviluppo incalzante e dal finale ritmato e fragrante ancora su toni agrumati.

(fp)

Copyright © 2000/2026