Attems, Venezia Giulia Igt Bianco Ribolla Gialla 2024

La friulana Attems rappresenta una bella eccezione nel portafoglio aziendale del gruppo toscano Frescobaldi - concentrato soprattutto nella propria Regione, dove produce dal Brunello di Montalcino al Bolgheri Doc, dal Chianti Rufina al Chianti Classico, dal Morellino di Scansano alla “chicca” rappresentata dai vini dell’isola di Gorgona - che ne è proprietario dal 2000. Con sede a Capriva d’Isonzo, l’azienda, nel 1968 con il suo fondatore Douglas Attems, fu fra le cantine che dettero vita alla denominazione del Collio, con la sua filosofia produttiva ben interpretata e attualizzata, grazie, evidentemente, alla spinta modernista impressa dalla nuova proprietà, una delle firme più significative dello scenario enoico nazionale. L’estensione a vigneto - suddivisa tra le colline del Collio e la piana dell’Isonzo - è di 44 ettari, che in prevalenza sono allevati a Ribolla Gialla, Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon Blanc, dando alla produzione aziendale complessiva - 825.000 bottiglie all’anno, declinate da due Doc Collio, due Doc Friuli e tre Venezia Giulia Igt - un’impronta decisamente bianchista. Maturata per 4 mesi in acciaio la Ribolla Gialla 2024 profuma di fiori d’acacia, eucalipto e pera, con tocchi di pietra focaia e agrumi. In bocca il sorso è corposo e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale ben profilato, dai ritorni agrumati e dalla nota di congedo che rimanda alle erbe aromatiche.

