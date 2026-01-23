Largo Galeffi 1 - Borgo San Frediano (FI)

È Largo Galeffi 1 il nuovo locale che prende il posto dello storico ristorante giapponese Momoyama in San Frediano, a Firenze, che recentemente ha chiuso i battenti. A condurlo Lapo Gaetani Lovatelli che propone un ristorante dal menu impostato su una cucina in prevalenza di carne, ma diversa dal solito, sospesa tra steakhouse, tapas e sushi bar, con protagonista l’alta qualità della materia prima, lavorata con tecniche e abbinamenti creativi. In carta ci sono hamburger gourmet, tagli come l’hanger steak, gli spiedoni verticali e i roll di sushi di carne. Ma non manca lo spazio anche per la tradizione, con la classica bistecca fiorentina T-bone, la tagliata al lardo di Pata Negra, oppure il Tomahawk. Poi ci sono le tapas, come i Rock Chicken, il tataki di manzo o il fondente di pecorino con miele e tartufo o i rock shrimps, gamberetti sgusciati fritti. Fra i dolci da provare la red velvet. La carta dei vini propone etichette toscane classiche con qualche chicca meno conosciuta e una buona lista di birre e cocktail.

