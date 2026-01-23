SiGi, Confettura di Morici

L’azienda SiGi nasce nel 1996 per volontà di Silvano Buccolini e di sua moglie Giuliana, da cui il nome ottenuto dalle iniziali dei nomi della coppia. Al centro dell’attività la coltivazione biologica delle materie prime, che alimentano un portafoglio prodotti comprendente confetture, gelatine, sottoli, salse di frutta, condimenti, realizzati a mano, con strumenti semplici, come il passaverdure a diverse grandezze, e metodi di cottura tradizionali, come la bollitura a pentola aperta. Mantenendo in in vita ricette, lavorazioni e frutti antichi come la Sapa, le Visciole al sole (unica produzione Italiana ancora esistente), i Morici, le Brugnolette, i Fichi bianchi, il Vino di Visciola e il Giuggiolone, bevanda aromatizzata a base di vino. La confettura di Morici è ottenuta dalla delicata cottura dei gelsi neri a frutto intero. Rimane così tutta la consistenza del frutto al naturale e un incredibile gusto viene trasferito nel goloso e versatile succo che si forma. Ottima con ricotta o yogurt e nei tortini.

