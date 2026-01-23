Varvaglione, Puglia Igt Rosso Sorgea 3 Vitigni 2022

Alle sette Collezioni che produce la famiglia salentina Varvaglione - 12emezzo e Family (entrambe con 11 etichette), Papale e Bollicine (entrambe con due etichette), Terra (con 10 etichette), Evo e Grappa (4 etichette insieme) - si è aggiunta di recente anche Gli Internazionali. Si tratta di due vini rossi di nome Sorgea, che si distinguono per la quantità di varietà che li compongono: c’è quindi il Sorgea 3 vitigni, uvaggio di Cabernet Sauvignon, Primitivo e Syrah, cui si aggiunge il Nero di Troia per formare il Sorgea 4 vitigni. L’idea alla base è di creare vini composti dalle uve di tre continenti - Europa, Americhe e Australia - usando come Leitmotiv il sole. Il concetto è espresso anche dall’etichetta dei Sorgea, che "racconta il movimento circolare attraverso un gioco di tratteggi, mentre i continenti prendono la forma di appezzamenti di terra, attraversati da una lamina che ricorda l’equatore". Il processo di vinificazione è identico per entrambe le etichette, con affinamento di 3 mesi in botte francese. Il Sorgea 3 vitigni 2022 e rosso scuro tendente al violaceo e profuma di piccoli frutti di bosco, macchia mediterranea, chiodi di garofano e liquirizia, cacao amaro e un cenno di goudron. Un naso profondo che si ritrova anche in bocca, dove il sorso si attarda sul palato aderendo caldo e saporito, con una buona acidità fruttata e agrumata che muove il sorso verso un finale ammandorlato e speziato.

(ns)

