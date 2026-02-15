Menu
I Vini di WineNews - N. 402
15 Febbraio 2026, ore 09:00
Numero:
402
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 15 al 21 Febbraio 2026
In questo numero
I Vini
Caprili, Docg Brunello di Montalcino 2021
13 Febbraio 2026
I Vini
Agrapart, Aoc Champagne Brut Nature Blanc de Blancs Atoma
13 Febbraio 2026
I Vini
Cantina Vignaioli di Scansano, Doc Maremma Toscana Vermentino Vigna Fiorini 2024
13 Febbraio 2026
I Vini
Cantele, Puglia Igp Rosso Susumaniello CNTL 2024
13 Febbraio 2026
I Vini
Ayala, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs A/19
13 Febbraio 2026
I Vini
Greppone Mazzi, Docg Brunello di Montalcino 2021
13 Febbraio 2026
I Vini
Marisa Cuomo, Doc Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024
13 Febbraio 2026
I Vini
Tenuta di Castellaro, Terre Siciliane Igt Rosso Nero Ossidiana 2021
13 Febbraio 2026
I Vini
Ridolfi, Docg Brunello di Montalcino 2021
13 Febbraio 2026
I Vini
Gatto Pierfrancesco, Doc Grignolino d’Asti Montalto 2024
13 Febbraio 2026
I Vini
Siddùra, Docg Vermentino di Gallura Superiore Maìa 2024
13 Febbraio 2026
I Vini
Malenchini, Docg Chianti Colli Fiorentini Vigna di Lappeggi Riserva 2021
13 Febbraio 2026
I Vini
Casisano, Docg Brunello di Montalcino 2021
13 Febbraio 2026
I Vini
Cà Maiol, Doc Lugana Superiore Molin 2023
13 Febbraio 2026
Zoom
G&J Distillers, Bloom London Dry Gin
13 Febbraio 2026
Ristorante
La Trota del ‘63 - Rivodutri (RI)
13 Febbraio 2026