La Trota del ‘63 - Rivodutri (RI)

Il ristorante La Trota del ‘63, da oltre sessant’anni, celebra la cucina d’acqua dolce. Il locale di Rivodutri nel reatino, un casale trasformato in ristorante d’autore, è condotto dai fratelli Maurizio e Sandro Serva, oggi affiancati dai figli Amedeo e Michele. Una storia di famiglia che è anche il racconto di un territorio, in cui ogni piatto riflette l’habitat della Sorgente di Santa Susanna e della Riserva che circonda il ristorante. Pesci d’acqua dolce, erbe spontanee, selvaggina e cacciagione confluiscono in una cucina preziosa e unica nel suo genere. Tra piatti come l’anguilla, banana, caffè e pimpinella o il luccio, uva e canapa; e ancora il pesce gatto, mandorle, lamponi e rose o il dessert agrumi, cioccolato bianco al sale e gelato di olive. Ma ci sono anche i piatti di terra dal grande carattere come il tortellino di piccione; il consommé e infuso di bosco; la quaglia, mirtilli e mosto cotto. Una cucina diretta e ben declinata, che arriva da una materia prima mai scontata e mai facile da lavorare.

