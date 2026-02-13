Casisano, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello 2021 di Casisano matura per tre anni in legno grande: i suoi profumi rimandano alla frutta rossa, alle erbe aromatiche e alle spezie, con tocchi tostati a rifinitura, mentre in bocca il sorso è polposo, dalla trama tannica serrata e compatta, terminando in un finale persistente, tendenzialmente fragrante e balsamico. La Tenuta Casisano si trova sulle colline che degradano verso l’Abbazia di Sant’Antimo, tra il Passo del Lume Spento la Strada di Sesta, nel quadrante sud-est della denominazione del Brunello di Montalcino. Qui la famiglia Tommasi, uno dei nomi storici più significativi della Valpolicella enoica, ha “messo radici” nel 2015 arricchendo i suoi tenimenti con una proprietà che si trova in uno dei terroir più nobili della Toscana. Si tratta di un’azienda che comprende 22 ettari a vigneto e una produzione attualmente attestata su 110.000 bottiglie. La famiglia Tommasi è, a partire dal 1997, protagonista di un’operazione ad ampio respiro che ha costruito un un vero e proprio polo enoico - ribattezzato “Tommasi Family Estate” - attraverso una serie di acquisizioni di varie realtà produttive un po’ in tutte le zone più vocate del Bel Paese: dalla Tenuta Poggio al Tufo in Maremma alla Fattoria La Massa nel Chianti Classico, dalla Tenuta Caseo in Oltrepò Pavese alla Tenuta Poggente nell’orvietano umbro, dalla Masseria Surani in Puglia a Paternoster nel Vulture, infine sull’Etna con Ammura.

