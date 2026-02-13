02-Planeta_manchette_175x100
Agrapart, Aoc Champagne Brut Nature Blanc de Blancs Atoma

AGRAPART, BLANC DE BLANCS, BRUT NATURE, CHAMPAGNE, Su i Vini di WineNews
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 10.000
Prezzo allo scaffale: € 140,00
Azienda: Agrapart Avize
Proprietà: Fabrice Agrapart
Enologo: Fabrice Agrapart
Territorio: Champagne

Atoma segna l’avvio del progetto personale di Fabrice Agrapart, erede di una tradizione familiare che affonda le radici nel 1894, quando Arthur Agrapart fondò ad Avize lo storico Domaine Champagne Agrapart et Fils. Per oltre un secolo la famiglia è stata emblema della Côte des Blancs, fino alla separazione dei percorsi dei fratelli Fabrice e Pascal. Fabrice sceglie di intraprendere una strada autonoma, mantenendo il nome Agrapart e costruendo un progetto innovativo fondato su una lettura più personale dello Chardonnay di Avize, Grand Cru caratterizzato da suoli gessosi e belemnitici di origine marina, capaci di imprimere tensione acida, austerità e profondità minerale. Oggi il domaine dispone di circa 5,3 ettari tra Avize, Oger, Cramant, Oiry, Le Mesnil-sur-Oger, Bergères-lès-Vertus e Mont Aimé, condotti secondo pratiche ecologiche e biodinamiche, con vinificazioni parcellari. Atoma è la prima cuvée realizzata da Fabrice, quasi un manifesto, frutto di un assemblaggio perpetuo avviato nel 2020 e affinato in foudre, basato per metà sulla vendemmia 2022 fermentata con lieviti indigeni, senza chiarifiche né filtrazioni, con svolgimento della malolattica e dosaggio zero. Uno champagne dalla personalità assertiva, che esprime un profilo affilato e agrumato, con un tocco floreale di delicate note di tiglio e malva, sostenuto da una materia scolpita da tensione e sapidità, ideale in chiave gastronomica.

(Chiara Giovoni)

