Ridolfi, Docg Brunello di Montalcino 2021

La Tenuta Ridolfi di proprietà dell’imprenditore veneto conciario Giuseppe Valter Peretti, è un progetto enologico avviato nell’affollato e competitivo territorio di Montalcino nel 2011 (affiancandosi alla Tenuta Rocchetto, posta al centro della Toscana dove si produce Chianti ed Igt da 5 ettari a vigneto). Ubicata nel versante nord-est della denominazione in località Mercatali, conta su 21 ettari impiantati a 300 metri sul livello del mare, da cui si ottengono 100.000 bottiglie di produzione complessiva. Lo stile dei Brunello aziendali ha un’impronta sobriamente moderna e non priva di raffinatezza, con macerazioni medio-lunghe, frequenti rimontaggi e delestage e tempi di maturazione in rovere che oscillano dai 30 ai 45 mesi a seconda della tipologia. Il portafoglio etichette poggia su un rosato, un Igt - il “Fiero” da Sangiovese e Merlot, un Rosso di Montalcino, e tre Brunello. invecchiati utilizzando differenti combinazioni dei legni: il “Donna Rebecca” fa barrique, il Riserva “Mercatale” e la versione “annata” fanno legno grande da 25 e 35 ettolitri. Quest’ultimo nella versione 2021 possiede profumi di spezie con leggeri rimandi boisè che poi si allargano su toni fruttati con tocchi di lavanda e macchia mediterranea. In bocca il sorso è tendenzialmente fresco e succoso, dai tannini fitti e ben articolati che assecondano un buon ritmo gustativo che si conclude in un finale profondo e balsamico.

