G&J Distillers, Bloom London Dry Gin

Bloom Gin è nato nel 2009 dalla visione e sensibilità di Joanne Moore - tra le prime donne “master distiller” al mondo - ed è prodotto da G&J Distillers, storica distilleria inglese fondata nel 1761. Distillato secondo il metodo London Dry, è ispirato ai profumi che caratterizzano i giardini inglesi, oltre che dai ricordi olfattivi d’infanzia che la stessa Joanne ha voluto evocare nel suo bouquet: unisce infatti gli aromi di ginepro, coriandolo e angelica, camomilla, caprifoglio e pomelo, per un bagaglio aromatico floreale e agrumato, ed un gusto morbido ed equilibrato. Nel 2025 il Bloom Gin si è presentato con un nuovo packaging, caratterizzato da una bottiglia sfaccettata e un grado alcolico rivisto, riaffermando la sua identità super-premium. Versatile e raffinato, è ideale per cocktail creativi, mixology di qualità o un classico Gin Tonic. È importato in Italia dal Gruppo Meregalli, che detiene uno dei portafogli più articolati e ricchi d’Italia, spaziando dai vini ai liquori di tutto il mondo.

