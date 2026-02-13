Cà Maiol, Doc Lugana Superiore Molin 2023

Cà Maiol è tra le cantine identificative del Lugana non solo per collocazione, estensione e valorizzazione del Turbiana - vitigno autoctono del territorio - ma anche perché il suo fondatore, Walter Contato, ha contribuito alla nascita della denominazione e del Consorzio per la Tutela del Lugana Doc. L’azienda, che oggi fa capo a Herita Marzotto Wine, nasce nel 1967 da un primo nucleo costituito da una manciata di ettari (oggi la tenuta ne conta 118) sulla riva meridionale del Lago di Garda, in quegli stessi luoghi in cui le attività vitivinicole affondano le proprie radici nella storia, visto che i documenti che attestano iniziative agricole nel 1710 ad opera di Sebastiano Maiolo. Per questo cultura del territorio, innovazione e sostenibilità (la cantina è certificata Equalitas) sono da sempre i valori di Cà Maiol e ben rappresentati da “Molin”, un vino che prende il nome da una vigna con viti di oltre quarant’anni. Il suolo argilloso e ricco di sali minerali, il benefico microclima del Lago, oltre il prolungato affinamento sulla feccia fine (con una piccola parte fermentata e maturata in legno), regalano a questo Lugana Superiore un’ampia ricchezza aromatica che si affianca a freschezza e sapidità. Di color giallo paglierino la versione 2023 di Molin è un mosaico di note fruttate esotiche tra cui spicca l’ananas, seguite da aromi floreali, accenni di spezie dolci e sentori balsamici sul finale.

(Cinzia Meoni)

