Greppone Mazzi, Docg Brunello di Montalcino 2021

Dai cugini Ilario e Leopoldo Ruffino pionieri dell’Ottocento, alla famiglia Folonari rivoluzionaria del Novecento, fino ai traghettatori nel nuovo millennio di Constellation Brands, l’azienda Ruffino ha sempre avuto uno sguardo visionario che le ha permesso di plasmare la storia del vino toscano. Fra i primi a pensare ad un vino di qualità del Chianti, arriva fino alla tavola del Duca d’Aosta e oltre, sul quelle statunitensi. Supera i bombardamenti delle due Guerre Mondiali, e sulla lungo onda del boom economico degli anni Cinquanta, inizia a produrre etichette di pregio chiantigiane sotto le prime denominazioni e poi i primi Supertuscan, decidendo anche di investire su tenute di proprietà nei principali territori del vino toscano. Con il nuovo corso manageriale, torna a produrre il vino in fiasco, accoglie la piramide qualitativa del Consorzio con l’introduzione della Gran Selezione, e infine punta il faro sulla sostenibilità ambientale e sociale e sull’ospitalità. Fra le tenute di Ruffino, Greppone Mazzi arriva nel 1979, quando ancora il Brunello era tutto da costruire: una villa Settecentesca a sud est del borgo di Montalcino, che gestisce 32 ettari di vigneto coltivato a Sangiovese. Il Brunello di Montalcino 2021 è un vino aggraziato: profuma di ciliegia in caramella, violetta ed erbe aromatiche, mentre in bocca scorre carnoso e sapido, dal sapore fruttato e floreale, con una punta ematica finale.

