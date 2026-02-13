Cantele, Puglia Igp Rosso Susumaniello CNTL 2024

Cantele con sede a Guagnano nel Salento, fra le aziende più significative dello scenario enoico salentino, festeggia i 25 anni dal passaggio generazionale, che ha visto i quattro cugini Gianni, Paolo, Umberto e Luisa assumerne la guida e lanciare una nuova linea di etichette chiamata “CNTL”. Le quattro lettere sono una forma breve del nome di famiglia e identifica un brand rivolto ai consumatori contemporanei e più giovani. La gamma “CNTL” - che prende il posto della linea entry level aziendale - è formata da 2 bianchi, a base Chardonnay e a base Verdeca, un rosato da uve Negroamaro e quattro rossi: un Primitivo, un Negroamaro a denominazione Salice Salentino, un Negroamaro senza passaggio in legno e un Susumaniello. Quest’ultimo, nella versione 2024, profuma di frutta rossa matura, erbe aromatiche e spezie, anticipando uno sviluppo gustativo fragrante e succoso dal finale ben ritmato su ritorni fruttati. La linea “CNTL” restituisce a Cantele la sua forma più minimale, quella che resta quando si toglie tutto il superfluo, in sintonia con i loro valori più immediatamente riconducibili alla personalità del brand e anche al design dei prodotti. Quest’ultima è caratterizzata da un design essenziale, dominato dal bianco e caratterizzato da un segno unico: una sottile fessura verticale che attraversa l’etichetta. Un varco che lascia intravedere il colore di ogni vino. Una forma essenziale, che non riduce ma concentra.

