Marisa Cuomo, Doc Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024

Il Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2024 è uno dei vini italiani più capace di non deludere mai, tanto da riuscire a portare al successo la cantina di Marisa Cuomo. Ottenuta da uve in surmaturazione e successivamente maturata per 3 mesi in barrique, la versione 2024 profuma di gelsomino, macchia mediterranea, mandorle, pesca e albicocca, con tocchi agrumati a rifinitura. In bocca il sorso è subito succoso e ben profilato, con un crescendo sapido che ne caratterizza il suo sviluppo, fino ad un finale dai ritorni ancora fruttati e dalla fragrante nota balsamica di chiusura. La cantina Marisa Cuomo, ormai tra le realtà simbolo della vitivinicoltura campana, si trova sulla Costiera Amalfitana ed accoppia in modo didascalico la bellezza del paesaggio allo straordinario fascino dei suoi vini. Gli ettari vitati dell’azienda, nata nel 1980, sono 40 per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie. A condurla sono la stessa Marisa, il marito Andrea Ferraioli e i figli Dora e Raffaele. A Furore, sul golfo di Salerno, dove si trova la cantina, le vigne sono piantate in piccoli terrazzamenti e sono una delle rappresentazioni più plastiche della cosiddetta “viticoltura eroica”. Qui vengono allevati i vitigni tipici della zona: Fenile, Piedirosso, Ginestra, Pepella, Ripolo, Sciascinoso, Tintore e Tronto, che regalano alle etichette aziendali una cifra stilistica sincera e inconfondibile.

