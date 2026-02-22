Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Mercoledì 25 Febbraio 2026 - Aggiornato alle 18:45
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Vini di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Vini di WineNews
I Vini di WineNews - N. 403
22 Febbraio 2026, ore 09:00
Numero:
403
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 22 al 28 Febbraio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Silvio Nardi, Docg Brunello di Montalcino Vigna Poggio Doria 2021
21 Febbraio 2026
I Vini
Tommasi, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2018
21 Febbraio 2026
I Vini
Kellerei Terlan, Doc Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2013
21 Febbraio 2026
I Vini
Podere Casanova, Docg Vino Nobile di Montepulciano Settecento 2018
21 Febbraio 2026
I Vini
Lunae Bosoni, Spumante Brut Cuvée Lunae 2020
21 Febbraio 2026
I Vini
Barons de Rothschild, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Le Grand Clos Monopole 2019
21 Febbraio 2026
I Vini
Pinino, Docg Brunello di Montalcino 2021
21 Febbraio 2026
I Vini
Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Extra Brut Rosé Cuvée Prestige 47a Edizione
21 Febbraio 2026
I Vini
Bera, Docg Barbaresco Rabaja Riserva 2017
21 Febbraio 2026
I Vini
Carpineto, Docg Brunello di Montalcino 2021
21 Febbraio 2026
I Vini
Surrau, Doc Cannonau di Sardegna Sincaru 2022
21 Febbraio 2026
I Vini
Rémi Leroy, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs 2020
21 Febbraio 2026
I Vini
Poggio Landi, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2020
21 Febbraio 2026
I Vini
Petra, Doc Maremma Toscana Vermentino Montebamboli 2025
21 Febbraio 2026
Zoom
Cascina Minot, Polline di Castagno
21 Febbraio 2026
Ristorante
La Pergola - Radicondoli (SI)
21 Febbraio 2026