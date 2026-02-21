Ca’ del Bosco, Docg Franciacorta Extra Brut Rosé Cuvée Prestige 47a Edizione

Ca’ del Bosco è uno dei nomi più prestigiosi della viticoltura italiana, ed ha saputo imporsi già a partire dagli anni immediatamente successivi alla sua fondazione (1968). Merito di Maurizio Zanella, che imboccava decisamente un percorso virtuoso agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso, in tempi decisamente non sospetti. A Zanella va anche il merito di essere stato uno dei personaggi più importanti per la costruzione del successo della Franciacorta. Oggi, l’azienda, presieduta dallo stesso Zanella, conta su circa 277 ettari di vigneto a biologico (per una produzione intorno ai 2 milioni di bottiglie) e fa parte del gruppo Santa Margherita, che ne detiene le quote di maggioranza. Il Franciacorta Cuvée Prestige Rosé e è uno dei vini storici della Maison con sede ad Erbusco. Creata nel 1976 con il nome Rosé Ca’ del Bosco, rappresenta, insieme al Franciacorta Pinot, il primo multivintage aziendale. Nel 2005 diventa Cuvée Prestige Rosé, ottenuto da una breve macerazione delle uve di Pinot Nero, seguita dall’assemblaggio con lo Chardonnay. Dopo una costante riduzione del dosaggio alla sboccatura, con la vendemmia 2018 si arricchisce dell’attributo Edizione. La 47esima Edizione profuma di piccoli frutti rossi, anice e fiori di tiglio con lievi cenni speziati. In bocca il sorso è fragrante e continuo, dallo sviluppo vivace e dal finale persistente su toni di crosta di pane e frutta secca.

