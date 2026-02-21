La Pergola - Radicondoli (SI)

La Pergola è il cuore gastronomico di Radicondoli, suggestivo borgo della provincia di Siena. Dal 1998 è guidata da Tommaso Vatti, pizzaiolo e lievitista che ha trasformato il locale in una delle insegne più conosciute e amate in Italia fra gli appassionati della pizza contemporanea. Vatti è uno dei volti più autorevoli della nuova generazione di pizzaioli italiani. La sua filosofia è quella di un km autentico: non solo prossimità geografica - che dove possibile è privilegiata - ma anche una relazione con chi produce e rispetto per i cicli stagionali. Questo approccio gli consente di sostenere i produttori e proporre una pizza di forte identità, che racconta la Toscana in tre interpretazioni, tutte accomunate da pasta madre viva, impasti ad alta idratazione e cottura rigorosamente in forno a legna: la pizza a degustazione cotta nel padellino, la pizza toscana “Radicondoli style” e la pizza in pala, servita principalmente da Autoctona, forno artigianale che Vatti ha aperto a pochi civici dalla pizzeria.

