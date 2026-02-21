Kellerei Terlan, Doc Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2013

I “Rarity” di Cantina Terlano - prodotti fin dal 1979 ad oggi - sono stati presentati in 28 edizioni da 25 annate, tutti ottenuti con il “metodo Stocker”, dal nome del suo artefice, lo storico Kellermeister Sebastian Stocker. Fu lui che negli anni Cinquanta del secolo scorso, lo mise a punto, caratterizzandolo per una maturazione in legno grande e una successiva sosta in acciaio di almeno dieci anni. Vini senz’altro particolari, capaci di catturare anche l’attenzione della critica internazionale, come nel caso del Rarity 1991, degno dei 100 punti di Robert Parker. Adesso è la volta del Rarity 2013: solo 3.300 bottiglie di Pinot Bianco in purezza, ottenute da una parcella dello storico vigneto aziendale Vorberg, allevato con viti di oltre cinquant’anni di età. Un vino che propone un bagaglio aromatico definito e luminoso, che rimanda ad un incrocio tra fiori e frutti bianchi, spezie e toni affumicati, ad anticipare una progressione gustativa salina, profonda e articolata, dove predomina un frutto polposo e una costante fragranza, che accenta e dinamizza il sorso. La Cantina di Terlano possiede uno straordinario archivio composto da oltre 100.000 bottiglie di vini bianchi dall’annata 1955 fino ad arrivare ad oggi. Ed oltre ai vini destinati a diventare i “Rarity” del futuro, attualmente sono diciassette le annate in maturazione che aspettano il loro imbottigliamento, con la più vecchia che risale alla vendemmia 1979.

