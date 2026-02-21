Lunae Bosoni, Spumante Brut Cuvée Lunae 2020

Fu Paolo Bosoni nel 1966 ad avviare la cantina Lunae, che oggi conta su 85 ettari a vigneto - 20 dei quali sono coltivati da piccoli viticoltori di provata fiducia - che contribuiscono ad una produzione complessiva di 630.000 bottiglie. Recente la realizzazione di una nuova e moderna cantina, che conferma l’impegno dei Bosoni nella valorizzazione dei vini “made in Liguria”: un’azienda di stampo squisitamente familiare con sede a Luni, che ha rilanciato e consolidato una zona - quella dei Colli omonimi, posta tra Toscana e Liguria - dalla viticoltura piuttosto antica, ma solo nel recente passato veramente sotto ai riflettori. Zona che sta giovando, soprattutto - e siamo ai giorni nostri - del ritrovato successo tipologico dei vini bianchi. La fama dell’azienda è quasi inevitabilmente tutta da ricondurre al Vermentino, anche se non mancano altri vitigni di antica coltivazione (come il Vermentino Nero e la Pollera) e quelli internazionali, in una produzione distribuita su un ricco portafoglio etichette, comprendente anche una quota di vini rossi e di spumanti. Ecco allora, da uve Albarola e Vermentino, il Metodo Classico Cuvée Lunae nella nuova veste del 2020, che resta in bottiglia a rifermentare per 26 mesi. I suoi profumi rimandano alla frutta a polpa bianca con lampi di erbe mediterranee ed in bocca il sorso è tendenzialmente sapido e cremoso, terminando in un lungo finale ancora su toni fruttati.

