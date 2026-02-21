Pinino, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021, maturato per almeno 30 mesi in legno grande e piccolo, si presenta di colore rosso rubino brillante, ad anticipare un bagaglio olfattivo che rimanda ai frutti rossi, al sottobosco, al tabacco e alle spezie, con leggeri tocchi affumicati a rifinitura. In bocca il sorso è sapido e fragrante dall’articolazione tannica ricca e vivace, terminando in un finale arioso e persistente dai ritorni fruttati e speziati. Pinino è l’azienda di Montalcino che dal 2024 fa parte delle Tenute Il Borro. Siamo sulla pendice meridionale del poggio di Montosoli, collina celeberrima della denominazione del Brunello, posta a nord del paese di Montalcino. I vigneti sono distribuiti sia nelle vicinanze della cantina nell’appezzamento denominato “Pinino” (grande 3,5 ettari), sia nell’appezzamento “Canchi”, di quasi 13 ettari, per poco più di 16 ettari vitati complessivi (iscritti per circa metà a Brunello e per il resto a Rosso e a Sant’Antimo). Un buon patrimonio viticolo, che assicura a questa nuova avventura enoica della famiglia Ferragamo - Ferruccio insieme ai figli Salvatore e Vittoria, già impegnati dal 1993 nel vino della denominazione del Valdarno di Sopra - una produzione media annuale di 65.000 bottiglie. Una produzione concentrata interamente sulle etichette a denominazione: Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino, Brunello di Montalcino Riserva, Brunello di Montalcino “Vigna Pinino”.

