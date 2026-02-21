Carpineto, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 di Carpineto profuma di more mature, erbe aromatiche, rose appena appassite e spezie, con tocchi balsamici e tostati a rifinitura. In bocca il sorso è succoso e articolato, dai tannini fitti e dal finale in cui tornano i richiami fruttati, speziati e tostati. La proprietà di Montalcino, acquisita nel 2014 ha una superficie di vitata di 10 ettari, da cui si ricavano circa 45.000 bottiglie all’anno. Carpineto è nata nel 1967, fondata da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, e oggi conta su 5 tenute distribuite nei più importanti territori del vino toscano: nella denominazione del Chianti Classico, con la cantina di Dudda, nell’aretino con i vigneti di Gaville a Figline Valdarno, a Montepulciano nella denominazione del Nobile, a Montalcino ed infine a Gavorrano in Maremma. Un totale di 569 ettari di terreno, coltivati a vigna per 200 ettari e una produzione media di 3,5 milioni di bottiglie all’anno, che ne fanno una delle realtà più significative della Toscana enoica. Un’azienda rilevante dunque, che si è guadagnata anche un posto nel Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale: il Registro che riunisce i marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni e capaci di rappresentare una realtà produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale: caratteristiche in cui Carpineto rientra, evidentemente, a pieno titolo.

(fp)

