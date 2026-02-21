Petra, Doc Maremma Toscana Vermentino Montebamboli 2025

Montebamboli nasce da un’intuizione di Vittorio Moretti, che oltre 25 anni fa riconobbe e valorizzò questo territorio, immerso nel Parco naturale dei Montioni, sulla Costa Toscana. Le vigne furono piantate dal 2005, ma il progetto prese forma nel tempo. È stato il Master of Wine Andrea Lonardi, in stretta connessione con la famiglia Moretti, a riconoscere in Montebamboli nuove potenzialità: una possibilità diversa di interpretare le tante anime della Costa Toscana. Presentando all’Hotel Bulgari di Roma i nuovi vini Montebamboli, Lonardi ha osservato come riflettono l’animo della Costa Toscana più storica, di cui fanno parte vitigni come il Grenache, il Vermentino e il Cabernet Franc. E proprio su questi 3 vitigni punta il nuovo progetto di Petra. Montebamboli è prima di tutto un luogo: un balcone naturale a 400 metri, immerso in 7.000 ettari di macchia mediterranea su un suolo ricco di minerali ferrosi, arenaria, argilla e calcare. Questa mineralità, unita a grande freschezza, la ritroviamo nel Vermentino Montebamboli che, su precisa regia di Lonardi, nasce da un’attenta selezione dei grappoli più ombreggiati, in modo da preservarne i precursori aromatici. Un vino dalla personalità originale. Nel calice si avvertono sentori di macchia mediterranea, mela golden, pompelmo, ginestra e fiori selvatici. In bocca è fresco, raffinato e lungo. Perfetto con pesce, crudi di mare, verdure grigliate e formaggi freschi.

(Cristina Latessa)

