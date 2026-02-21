Barons de Rothschild, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Le Grand Clos Monopole 2019

Le Grand Clos rappresenta il compimento di un progetto costruito con metodo e visione a partire dal 2005, quando tre rami della famiglia Rothschild decisero di dare vita a una nuova Maison, fondata sul tempo e su una profonda conoscenza del territorio. Il millesimo 2019 segna l’esordio di una rarità nata da un clos di 0,52 ettari a Vertus, premier cru della Côte des Blancs, circondato da mura di oltre due secoli fa e già censito come Grand Clos nel catasto napoleonico. Acquisito nel 2013, il vigneto piantato a Chardonnay e radicato su suoli calcarei profondi, è stato oggetto di oltre dieci anni di osservazione e ricomposizione, insieme al restauro dell’edificio ottocentesco che oggi ospita l’intero processo di vinificazione della Maison. Per la prima volta nella storia di questo lieu-dit, le uve vengono vinificate separatamente e interamente in loco - sotto la guida dello chef de cave Guillaume Lété - e la fermentazione avviene in barrique usate, con un affinamento di tredici mesi sulle fecce fini, seguito da 55 mesi in bottiglia. Il dosaggio a 2 g/l completa uno Champagne ampio e profondo, in cui la maturità del frutto, le note speziate e nocciolate della vinificazione e la tensione sapida del terroir, si integrano in una splendida progressione di enorme eleganza. Prodotto in sole 1.788 bottiglie, Le Grand Clos 2019 è manifestazione dell’eccellenza interpretativa territoriale della Maison.

(Chiara Giovoni)

