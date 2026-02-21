Cascina Minot, Polline di Castagno

Il polline di castagno è un superfood naturale, ricco di proteine, aminoacidi essenziali, vitamine e antiossidanti, indicato come potente tonico energetico e ricostituente. È un integratore ideale per migliorare la digestione, rafforzare il sistema immunitario e combattere lo stress ossidativo. Il polline di castagno, prodotto dalle api, ha un colore giallo-marrone, una consistenza granulosa e un sapore intenso, talvolta con un retrogusto leggermente amarognolo. Il polline di castagno protegge le cellule dallo stress ossidativo. E in caso di stanchezza, sovraccarico lavorativo o stanchezza morale, l’azione del polline di castagno agisce sull’umore. L’ideale è consumarne un cucchiaio ben colmo ogni mattina così com’è, oppure nel vostro yogurt, frullato o su una fetta di pane. A produrlo Cascina Minot, di Pocapaglia nel cuneese, di proprietà di Marco Messa, realtà che produce i principali mieli locali – Tarassaco, Acacia, Castagno, Tiglio e Millefiori - le conserve, le marmellate e i succhi di frutta.

