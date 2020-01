Il 2019 record per i fine wine italiani, il 2020 che sarà: parla James Miles, direttore del Liv-Ex

“Dietro ai grandi di Piemonte e Toscana, tra i collezionisti, si fanno largo etichette di Amarone, e di vini di Sicilia e Puglia”. Gli indici dedicati ai vini italiani sono quelli che hanno fatto meglio, ma la differenza di prezzo con i grandi vini francesi resta. Così come restano tante incognite per il futuro:

“I dazi minacciano il mercato Usa, che per i fine wine & fondamentale, così come non è positiva la frenata dell’economia cinese, e vediamo cosa sarà per la Brexit. Ma la cultura del vino cresce, e questo aiuterà il mercato”.

Copyright © 2000/2020