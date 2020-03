Il 5% dei prodotti alimentari è “veg”, settore che vale il 4,8% del giro d’affari del food

La “veg-exit” non è ancora arrivata in Italia e il mercato dei prodotti alimentari presentati in etichetta come adatti per vegetariani o vegani continua a crescere, anche se meno velocemente che in passato. A dirlo è la sesta edizione dell’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italyhttps://osservatorioimmagino.it/ , che ha misurato il paniere “veg” in termini di numero di prodotti e di andamento delle vendite in supermercati e ipermercati italiani. Dalle rilevazioni dell’Osservatorio Immagino emerge che sono dichiarati “veg” il 5,0% dei 76.290 prodotti alimentari rilevati. Questo paniere, composto da oltre 3.800 prodotti, incide per il 4,8% sul giro d’affari complessivo del food di largo consumo e, in un anno, ha visto aumentare del +5,1% le vendite (contro il +7,4% dei 12 mesi precedenti). I prodotti più rappresentati sono stati maionese, ketchup, formaggi freschi industriali, snack dolci, preparati per brodo e frutta secca.

