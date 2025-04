Il Borro, Doc Valdarno di Sopra Syrah Alessandro dal Borro 2019

Dai tipici profumi di pepe nero, mora e amarena, questo Syrah 2019 in purezza - che affina in barrique per la maggior parte nuove, e viene prodotto solo in formato magnum - è scuro e fitto e dalle tonalità violacee; al palato è dolce e fresco, dall’aderenza sapida e dalla scorrevolezza mentolata, che torna sui toni pepati e di frutta nera, chiudendo su ricordi di viola, liquirizia e ginepro. Un vino importante, disponibile solo per i membri del Wine Club dell’azienda della famiglia Ferragamo, che è dedicato ad Alessandro Dal Borro, un valoroso condottiero italiano di famiglia aretina, che si guadagnò il soprannome di "Terrore dei Turchi" e che morì in battaglia a Corfù nel 1656. Il Borgo il Borro appartenne alla sua famiglia per diverso tempo. Passò poi ad altri proprietari, fino ad essere acquistato nel 1903 dal Principe Emanuele Filiberto e infine da Ferruccio Ferragamo nel 1990. Da allora, un meticoloso restauro e la partecipazione dei figli al progetto - con Salvatore amministratore delegato e Vittoria responsabile della sostenibilità e dei progetti speciali - ha trasformato il borgo in un piccolo universo di identità complementari, che comprende l’agricoltura, la viticoltura, le cantine, l’arte, l’artigianato, attività sportive, ospitalità e ristorazione. Un complesso armonico che conta 85 ettari di vigneti, 33 di uliveti, 272 di foraggi e seminativi, 3 ettari dedicati all’orto e i restanti ai boschi.

(ns)

