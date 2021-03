Il delivery ha salvato le gelaterie italiane e sarà il protagonista del “Gelato Day 2021”

Nonostante le temperature non si possano definire come primaverili in tutto il Belpaese, per i golosi si tratta di un appuntamento tradizionale da non perdere: il 24 marzo torna il “Gelato Day 2021”, l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento. E se in Italia, come in molti altri Paesi d’Europa, non sarà possibile recarsi fisicamente in gelateria, ci si potrà comunque concedere direttamente da casa il piacere di un cono o di una coppetta e celebrare questa ricorrenza che vuole valorizzare e sostenere una delle eccellenze gastronomiche più amate nel mondo, nonché la maestria e il sapere degli artigiani del gelato.

La Giornata Europea del Gelato Artigianale n. 9 arriva a seguito di un anno difficile con il delivery che è riuscito a salvare la filiera riuscendo a portare il gelato nelle case. Dall’ultimo report dell’Osservatorio “Gelato-Delivery”, nato dalla collaborazione tra Deliveroo e Sistema Gelato, nel 2020 c’è stata una crescita del 113% sul 2019, non soltanto nei mesi più caldi, ma anche fuori stagione: il boom di ordini si è riscontrato infatti tra settembre e novembre. Sono molte le gelaterie che si sono affidate al servizio di delivery, con una crescita del +60% rispetto allo scorso anno.

Il “Gelato Day 2021” si celebra anche sul web e sui social network con numerosi video realizzati dai mastri gelatieri da tutta Europa. Peculiarità dell’iniziativa è il “Gusto dell’Anno”, selezionato ogni anno da uno dei Paesi aderenti: quest’anno sarà il “Mantecado”, crema antica alla vaniglia con salsa d’arance, variegato con scaglie di cioccolato fondente, scelto dalla Spagna.

