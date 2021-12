Il mercato del vino Uk dalla tappa di Londra del Simply Italian Great Wines by Iem

La Gran Bretagna, terzo mercato per il vino italiano, meta ambita quanto difficile da raggiungere. In nessun altro Paese la concorrenza è tanto agguerrita, e se davanti all’Italia c’è la Francia, dietro Spagna e produttori del Nuovo Mondo sgomitano per erodere quote di mercato, tirando su un prezzo medio del vino importato che, da prima della pandemia, aveva iniziato a calare pericolosamente, arrivando fino al record negativo di 2,60 euro al litro. Da qui nascono le riflessioni di produttori e comunicatori, sul momento del vino italiano in Uk, tra promozione e mercato.

