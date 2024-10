Il “Miglior bar” del Belpaese? Si trova in Veneto: il Gustificio, a Carmignano di Brenta

Il “Miglior bar” del Belpaese? È il Gustificio, a Carmignano di Brenta, in Veneto: parola della guida “Bar d’Italia” 2025 del Gambero Rosso e del premio illy, dedicato a quelle realtà che si distinguono attraverso pratiche concrete e quotidiane per la particolare attenzione alla sostenibilità. Nella nuova edizione della guida sono 48 i bar d’eccellenza che, valutati con “Tre Tazzine” (il punteggio massimo attribuito al locale) ed i “Tre Chicchi” (il massimo dei voti riferito al caffè). A farla da padrone tra le Regioni, è la Lombardia con 12 locali, grazie ai quali doppia la seconda in classifica, l’Emilia Romagna, che con i suoi 6 bar a punteggio pieno supera di misura il Veneto, fermo a 5. Ci sono, poi, le “Due Stelle”, le 6 eccellenze del caffè che, da ormai 20 anni consecutivi, ottengono il massimo dei voti in entrambe le categorie: dai due locali piemontesi del Converso a Bra e del Baratti & Milano a Torino, al Tuttobene di Campi Bisenzio in Toscana, fino ai due locali siciliani del Caffè Sicilia, a Noto, e dell’Antico Caffè Spinnato, a Palermo, per concludere con il Veneto, rappresentato dal Biasetto di Padova. Non sono da sottovalutare, però, i locali che possono vantare anche solo “Una Stella” (18), valutati a punteggio pieno per 10 anni di seguito. A guidare la classifica dei bar “stellati” è ancora la Lombardia che vanta 5 indirizzi, seguita a stretto giro dall’Emilia Romagna con 4 e quindi dalla Sicilia con 3.

“In un contesto sempre più complesso e sfaccettato, è l’identità del locale a fare la differenza: vince chi ha una visione chiara e sa declinarla in modo coerente in ogni aspetto, dal proprio alter ego sul web ad ambiente e servizio, ed è capace di rinnovarsi nel tempo”, spiega Marina Savoia, curatrice della guida. Anche se il caffè resta, infatti, il protagonista indiscusso, nel classico binomio espresso e cornetto, che restituisce l’immagine della sosta veloce al bancone, in un’offerta che si è arricchita di proposte creative e ricercate, “i bar oggi sono il punto di incontro tra tradizione e innovazione dove si sviluppano nuove offerte con una ricerca costante della qualità e attenzione agli aspetti sostenibili”, conferma anche Cristina Scocchia, ad illycaffè. Metodi di estrazione alternativi, come il v60 e l’aeropress hanno dato vita a un consumo più consapevole e lento, accompagnato da scenografici lievitati da colazione, che puntano a stupire per forme e farciture e da una ricca selezione di prodotti dolci e salati che scandiscono ogni momento della giornata, sempre più attenti al mondo vegetale e ad assecondare diverse esigenze alimentari. Terreno di ricerca è l’aperitivo che si conferma un rito irrinunciabile per gli italiani. Accanto all’intramontabile Spritz, trovano ampio spazio mocktail, drink a tema caffè, interessanti cocktail list e intriganti abbinamenti food.

In generale, i numeri della guida parlano di un’Italia molto ben rappresentata, con oltre 1.100 insegne che incarnano perfettamente i valori di qualità, eccellenza e sostenibilità e che crescono rispetto ai 1.091 contenuti nella scorsa edizione, indicando un panorama variegato e trasversale che celebra da un lato i grandi caffè, custodi della cultura territoriale, e dall’altro le realtà più innovative capaci di sperimentare e offrire nuove esperienze al consumatore. Ben 106 i nuovi ingressi a testimonianza della vivacità del settore e della continua ricerca della migliore qualità. Ancora una volta, a livello regionale, la Lombardia si conferma il territorio con il maggior numero di insegne (158), questa volta però seguita dal Veneto (113) e solo poi dall’Emilia- Romagna (89), ma anche il Sud Italia è ben rappresentato con la Sicilia (83) e la Puglia (82), con quest’ultima protagonista, in particolare, dei nuovi ingressi con 15 “new entries”.

Focus - “Bar d’Italia” 2025: i riconoscimenti



Bar dell’anno 2025

Gustificio - Carmignano di Brenta

Per l’approvvigionamento delle materie prime l’insegna lavora in sinergia con la fattoria sociale il PomoDoro di Bolzano Vicentino e con piccoli produttori di prossimità, mentre cacao e caffè arrivano da aziende certificate B- Corp. Importante il ruolo della tecnologia, con sistemi 4.0 che consentono di limitare e recuperare le emissioni di calore. Bandita la plastica, anche per i prodotti acquistati.



I “Tre Chicchi” e le “Tre Tazzine” 2025

Valle d’Aosta

Paolo Griffa Al Caffè Nazionale - Aosta

Piemonte

Converso - Bra

Baratti & Milano - Torino

Caffè San Carlo - Torino

Bar Zucca - Torino

Liguria

Douce - Genova

Murena Suite - Genova

Lombardia

La Pasqualina - Almenno San Bartolomeo

Caffè Cavour 1880 - Bergamo

Bedussi - Brescia

In Croissanteria Lab - Carobbio Degli Angeli

Colzani - Cassago Brianza

Pasticceria Sartori - Erba

Pasticceria Roberto - Erbusco

L’ile Douce - Milano

Loste Café - Milano

Pavé - Milano

Marelet - Treviglio

Morlacchi - Zanica

Veneto

Olivieri 1882 - Arzignano

Il Chiosco - Lonigo

Biasetto - Padova

Amo - Venezia

Grancaffè Quadri - Venezia

Friuli Venezia Giulia

Caffetteria Torinese - Palmanova

Antico Caffè San Marco - Trieste

Caffè Vatta - Trieste

Emilia Romagna

Gino Fabbri Pasticcere - Bologna

Staccoli Caffè - Cattolica

Bar Roma - Novellara

Gabriele Spinelli Dolce Salato - Pianoro

Rinaldini - Rimini

Nuova Pasticceria Lady - San Secondo Parmense

Toscana

Tuttobene - Campi Bisenzio

Ditta Artigianale - Firenze

Gilli - Firenze

Paszkowski - Firenze

Marche

Picchio - Loreto

Palazzo Rainaldi - Treia

Umbria

Il Molino - Centumbrie - Magione

Lazio

Faro - Roma

Spazio Niko Romito Bar E Cucina - Roma

Campania

Sal De Riso Costa D’amalfi - Minori

Gran Caffè La Caffettiera - Napoli

Puglia

300mila - Lecce

Sicilia

Caffè Sicilia - Noto

Sciampagna - Palermo

Antico Caffè Spinnato - Palermo



“Due Stelle”

Piemonte

Converso - Bra

Baratti & Milano - Bra

Veneto

Biasetto - Padova

Toscana

Tuttobene - Campi Bisenzio

Sicilia

Caffè Sicilia - Noto

Antico Caffè Spinnato - Palermo



“Una Stella”

Liguria

Douce - Genova

Murena Suite - Genova

Lombardia

La Pasqualina - Almenno San Bartolomeo

Bedussi - Brescia

Colzani - Cassago Brianza

Pavé - Milano

Morlacchi - Zanica

Veneto

Il Chiosco - Lonigo

Grancaffè Quadri - Venezia

Friuli Venezia Giulia

Caffetteria Torinese - Palmanova

Caffè Vatta - Trieste

Emilia Romagna

Staccoli Caffè - Cattolica

Bar Roma - Novellara

Gabriele Spinelli Dolce Salato - Pianoro

Nuova Pasticceria Lady - San Secondo Parmense

Marche

Picchio - Loreto

Puglia

300mila - Lecce

Sicilia

Sciampagna - Palermo

