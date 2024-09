Il miglior Gin italiano? É Iddu Gin. Per la categoria internazionali vince Linden Leaf 8

La “febbre del Gin” ha ormai contagiato non solo gli appassionati italiani, ma anche le aziende, che continuano ad investire su nuovi label e tipologie. Ad individuare e premiare i migliori prodotti sul mercato ci pensano i “Gin Awards”, i riconoscimenti assegnati in occasione di “theGINday” a Milano, evento che conferma l’hype intorno al distillato del momento. A vincere il titolo di miglior Gin italiano è Iddu Gin di Siena, mentre il migliore a livello internazionale è l’inglese Linden Leaf 8. Per il Best Packaging la vittoria va a Favignana Gin e per il Best Idea/Concept a Poseidon.

Quest’anno nel contest, arrivato all’edizione n. 2, ha introdotto nuove categorie e menzioni speciali, evidenziando le caratteristiche distintive di alcuni gin candidati, a testimonianza della continua crescita e innovazione del settore. Basti pensare che secondo i dati IWSR, solo nel 2023 il Gin ha generato quasi 80 milioni di euro di fatturato in Italia, circa 20 miliardi di dollari a livello mondiale. Il trend continuerà con un tasso di crescita annuale del 10% per i prossimi tre anni, con il picco previsto nel 2025.

Per i Gin place-based, ovvero quelli che valorizzano il legame con il proprio territorio, hanno vinto Sicula Gin (Sicula distribuzione), Tassoni (Ferrari Fratelli Lunelli), Nest (Traditum), 8025 e Seven Oaks (Villa Laviosa), Gin 1750 (Italiana Liquori). Aqvo (Il Ginepraio di Attanasio Mattia). Invece, per il premio Gin & Food, dedicato ai gin concepiti per l’abbinamento con il cibo, hanno vinto Bugin (nella categoria Mixology cucina e barbeque) e Duroc (Made for grillers).

I “Gin Awards” sono un riconoscimento unico nel suo genere, affidato al giudizio di un panel di esperti che include bartender, sommelier, degustatori professionisti e giornalisti di settore, oltre a figure creative come designer, architetti, chef e artisti.

