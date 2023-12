Il panettone tradizionale resiste a nuovi trend e mode gourmet: e c’è chi ne fa scorta fino a Pasqua

Con l’arrivo del periodo natalizio tornano pranzi e cene con parenti e amici e, certamente, tornano anche i dolci. Essendo veri protagonisti delle tavolate nei periodi di festa, Deliveroo, piattaforma leader dell’online food delivery, ha deciso di realizzare, in collaborazione con Swg, una ricerca che indagasse sul rapporto tra gli italiani e forse il più classico dei dolci natalizi: il panettone. Ciò che emerge dalla ricerca è che, nonostante le innumerevoli versioni presenti sul mercato, i consumatori preferiscono di gran lunga quella tradizionale con i canditi (57%), a seguire quella senza (17%) e poi la variante al cioccolato (12%). Ma, a prescindere dalla ricetta, quella per il panettone è una passione che vive durante tutto l’arco della giornata: se il 21% degli intervistati dichiara di mangiarlo la mattina per colazione, il 26% per concludere un pasto e il 20% dopo cena, per il 21% ogni orario è buono per concedersi una fetta. A conferma dell’amore degli italiani verso questo dolce natalizio si pensi che il 21% degli intervistati, una percentuale che nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni sale fino al 54%, dichiara di farne scorte che possano resistere fino alla Pasqua.

Pranzi e cene di famiglia (61%), si affermano come le principali occasioni di consumo, specie tra le persone tra i 55 e i 64 anni (70%), seguite da un 33% degli italiani che lo accompagna ad un film, una tisana e la copertina, e un 32% che se lo gode durante i pomeriggi di videogames e giochi da tavolo con gli amici.

Un dato interessante è rappresentato dal fatto che gli italiani si dimostrano fedeli alla tradizione anche nel caso di ricette alternative a base di panettone, che viene utilizzato solo come ingrediente “segreto” per torte (53%) o per il gelato (39%). Le location preferite per l’acquisto del panettone sono il supermercato (69%) e la pasticceria di fiducia (24%).

Per Deliveroo è sempre il momento giusto per mangiare il panettone, e decide di rilanciare questo messaggio anche sulla confezione della sua limited edition in due versioni, preparate in collaborazione con T’a Milano: un panettone milanese classico e una variante golosa con pera e cioccolato. Questi, ordinabili dagli store Deliveroo Hop di Firenze, Milano e Roma (al prezzo di 16 euro), dal 4 dicembre fino a esaurimento scorte, offrono la possibilità di arrotondare il conto al momento del pagamento in-App e donare la differenza alla Croce Rossa Italiana. I proventi sono devoluti per il contrasto alla povertà alimentare, fornendo cibo e beni di prima necessità alle persone e alle famiglie che ne hanno più bisogno.

