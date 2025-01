Il Poggio di Gavi, Vino Bianco Frizzante Ancestrale L’Eco

Coltiva solo Cortese, Francesca Poggio, nell’azienda ereditata dalla madre ma fondata attorno alla casa del bisnonno, che qui viveva innamorato di Gavi. Francesca era agente immobiliare e nel 2003 decide di lasciare Milano e dedicarsi a quella collina di Rovereto (cru storico proprio nel cuore di Gavi), a quella cascina in cui passava l’infanzia e a quell’uva versatile. Sei gli ettari di proprietà, 3 dei quali a vigneto in conversione biologica (più altre due appezzamenti), che oggi producono in media 33.000 bottiglie. Il Cortese viene bene anche spumantizzato, e infatti Il Poggio di Gavi ne produce ben 3 versioni: due Metodo Classico (uno dai tempi lunghi di permanenza sui lieviti, l’altro - L’Ape - più fresco e immediato) e L’Eco, un Metodo Ancestrale frizzante, che rimanda all’ECO-sostenibilità e a quel passato in cui questo metodo era l’unico modo casalingo per produrre bollicine nel vino. Questo Cortese fermenta in tini di acciaio e viene imbottigliato prima dell’esaurimento degli zuccheri; dopo 12 mesi sui lieviti a finire la fermentazione, entra in commercio senza sboccatura, motivo per cui si presenta col fondo. Il colore è giallo dorato, mentre profuma di agrumi, albicocca, mandorla e ginestra, con note terrose e di ginepro; in bocca è leggermente frizzante e ammandorlato, di struttura glicerica, aderenza cedrina e dalla vena sapida rocciosa: tutte componenti accennate che rendono nel complesso la beva graziosa.

(ns)

