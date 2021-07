Il pollo della solidarietà: Kfc e Fondazione Banco Alimentare unite per donare cibo ai più poveri

Un aiuto a chi ne ha più bisogno. Kfc (Kentucky Fried Chicken), famosa catena statunitense di fast food specializzata nella preparazione del pollo fritto scommette sul progetto Harvest. Una partnership con la Fondazione Banco Alimentare che si traduce nella donazione del prodotto simbolo di Kfc a chi purtroppo non può permettersi un pasto<. Non è una novità, dal 2017 Kfc ha donato nel nostro Paese 46.000 pasti attraverso il recupero delle eccedenze alimentari dai ristoranti del brand, che vengono destinate ad organizzazioni di assistenza sul territorio. Sono 17 i ristoranti attivi ad oggi nel progetto, distribuiti in sette regioni, dal Veneto alla Sicilia. Ammontano invece a 1.500 le donazioni effettuate a 17 organizzazioni territoriali di assistenza alle persone in difficoltà.

“L’impegno contro lo spreco alimentare è sempre prioritario per Kfc Italia e per i suoi franchisee - afferma Corrado Cagnola, amministratore delegato Kfc Italia - abbiamo continuato a donare anche in questo ultimo difficile anno e oggi abbiamo circa il 40% della nostra rete già operativa nel recupero e donazione delle eccedenze alimentari Siamo orgogliosi di tali risultati e lo sono tutte le persone che lavorano nei ristoranti e che ogni giorno dedicano una parte del loro lavoro a questa attività. Ed anche ai nostri clienti chiediamo di fare la loro parte: chi non finisce il pollo che ha ordinato nel ristorante può portarlo a casa nel bucket, chiuso con il suo coperchio e utilizzando un sacchetto per il take away che si può richiedere in cassa. Anche questi gesti, piccoli ma molto concreti, fanno la differenza”.

Per Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, “è molto importante per noi sapere di poter contare sul supporto di aziende come Kfc, che hanno reso la lotta allo spreco parte integrante del proprio business. Il loro impegno ci ha permesso in questi anni di portare un aiuto concreto e gustoso alle famiglie in difficoltà, che purtroppo sono sempre di più, grazie alla collaborazione con le strutture caritative sul territorio. Insieme è possibile mantenere alta l’attenzione e creare una rete di solidarietà sempre più ampia per poter stare accanto a chi ha bisogno”.

