Il prezzo medio della produzione agricola nell’Ue a fine 2024 è aumentato del +2,2%. In Italia +4%

Nell’ultimo trimestre 2024, il prezzo medio della produzione agricola nell’Unione Europea è aumentato del +2,2% sullo stesso trimestre 2023 con le eccezioni di Portogallo (-8,1% sul quarto trimestre 2023), Spagna (-5,9%), Grecia (-2,8%) e Finlandia (-2,4%). I tassi di aumento più elevati sono stati osservati in Irlanda (+18,4%), Ungheria (+14,9%), Romania (+11,0%) e Italia (+4%). Lo stima Eurostat, l’ufficio statistico dell’Ue, precisando che si tratta del primo aumento dal secondo trimestre (aprile-giugno) del 2023.

Al contrario, nel quarto trimestre 2024, il prezzo medio dei beni e servizi attualmente consumati in agricoltura (input non correlati agli investimenti, come energia, fertilizzanti o mangimi) è diminuito del -2,7% sull’ultimo trimestre 2023 con le eccezioni di Romania (+2,6% sul quarto trimestre del 2023), Ungheria (+1,7%) e Paesi Bassi (+1,4%). I tassi di calo sono variati da -0,2% in Lituania e -0,4% in Austria a -7,1% in Spagna e -8% a Cipro. Tuttavia, afferma Eurostat, si è trattato di un tasso di calo inferiore dei sei trimestri precedenti.

I prezzi del latte nell’Ue sono aumentati notevolmente (+15,3% in media) nell’ultimo trimestre 2024 sullo stesso trimestre 2023 registrando aumenti in ben 24 Paesi dell’Unione Europea con i tassi più elevati osservati in Irlanda (+43,7%), Lituania (+33,2%), Belgio (+30,8%) e Svezia (+30,3%).

I prezzi dei cereali sono cambiati leggermente (+0,3% in media nell’Ue), ma con sviluppi contrastanti tra i Paesi registrando cali in 17 Paesi dell’Ue e aumenti negli altri 10 Paesi. Il tasso di aumento più elevato è stato registrato in Slovenia (+20,3%).

Tra i beni e i servizi consumati in agricoltura, si sono registrati forti tassi di calo nei prezzi dei fertilizzanti e degli ammendanti (-6,9% in media nell’Ue) e dei mangimi (-5,0%) nell’ultimo trimestre 2024 sullo stesso trimestre 2023. I prezzi dei fertilizzanti e degli ammendanti sono stati più bassi in 23 Paesi dell’Ue, in particolare in Slovacchia (-20,3%) e Romania (-18,8%). I prezzi dei mangimi sono stati più bassi in 25 Paesi dell’Ue, scendendo fino al -12,9% in Lettonia, al -12,6% a Cipro e al -12,4% in Slovacchia, conclude Eurostat.

