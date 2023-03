Il privato, collezionista o wine lover che sia, sta rivoluzionando il mercato dei fine wines

C’è chi investe in titoli di Stato, chi in immobili, chi in azioni, e chi nel vino. Pochissime etichette, in realtà, di brand top per storia, prestigio e qualità riconosciuta a livello mondiale, di grandi territori, piccoli numeri e vendemmie perfette, ovviamente longevi. Un mercato in crescita, quello dei fine wine, frequentato dai collezionisti e dagli investitori specializzati: ma quanto pesa per le cantine di eccellenza dell’Italia del vino? A WineNews Bianca Ferrini (Giodo), Giovanni Manetti (Fontodi), Sabrina Tedeschi, Stefano Frascolla (Tua Rita), Bernardino Sani (Argiano), Salvatore Ferragamo (Il Borro) e Fabio Alessandria (Comm. G. B. Burlotto).

