Il Prosecco, con la forza della Doc, la storia della Docg e il rampante Asolo, conquista la Francia

Per ogni tre bottiglie di Champagne, i francesi ne bevono una di Prosecco. Soprattutto per gusto e versatilità, più che per la differenza di prezzo. Da Wine Parisl a Parigi, la conferma di un fenomeno che vede ormai la Francia stabilmente quarto mercato per il Prosecco, vicinissima alla Germania. Il significato di questa affermazione spiegato da vertici dei Consorzi di Prosecco Doc, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e di quello di Asolo, e di produttori come Villa Sandi e Serena Wines 1881.

Copyright © 2000/2025