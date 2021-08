Il Quintessenza di Trani è il miglior ristorante italiano al mondo per i viaggiatori di TripAdvisor

Il Quintessenza a Trani, un ristorante “da sogno” e di famiglia, una stella Michelin nella città “perla dell’Adriatico” ricca di storia e bellezze monumentali, dove lo chef Stefano Di Gennaro delizia i palati reinterpretando con creatività, eleganza, ma anche umiltà, la cucina pugliese e le sue forti radici locali, insieme ai fratelli Alessandro in cucina, Domenico in sala e Saverio in cantina, nella nuova location all’interno di in un palazzo dell’Ottocento in pietra e tufo con terrazza con vista sull’antico Castello Svevo: ecco il miglior ristorante italiano al mondo nei “Travellers’ Choice Best of the Best 2021” di TripAdvisor. Primo d’Italia e n. 9 nella classifica dei 25 ristoranti di lusso al top nel mondo, dove il n. 1 è il The Old Stamp House Restaurant ad Ambleside nel Regno Unito, seguito sul podio dal Restaurant La Maison d’à Côté a Montlivaut in Francia e dall’Ise Sueyoshi a Nishiazabu in Giappone, il Quintessenza non è l’unico del Belpaese: alla posizione n. 10 c’è il Villa Crespi di Orta San Giulio dell’amatissimo chef due stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo, ed alla posizione n. 16 il Don Alfonso 1890 del bistellato chef Ernesto Iaccarino e di una delle famiglie che hanno fatto la storia della ristorazione italiana.

In un 2020 di viaggi a dir poco diversi dal solito, “non ci siamo allontanati troppo da casa, abbiamo riscoperto l’auto, scelto grandi spazi aperti e imparato a guardare le nostre città sotto una nuova luce”, sono le tendenze registrate dalla piattaforma di viaggi più grande al mondo i cui milioni di viaggiatori iscritti in tutto il mondo hanno condiviso recensioni e opinioni su quei luoghi e momenti che hanno lasciato il segno. Il risultato è la classifica “Best of the Best”, ovvero le migliori esperienze in assoluto nel mondo, tra ristoranti, hotel, destinazioni, attività e non solo.

Ai tre “alfieri” dell’alta cucina italiana nel mondo, nella classifica europea dei 25 “Migliori ristoranti raffinati” si aggiunge lo stellato Ristorante Lido ‘84 dello chef Riccardo Camanini a Gardone Rivera alla posizione n. 13 (con il Quintessenza alla n. 6, Villa Crespi alla n. 7 e Don Alfonso alla n. 9). È un ristorante giapponese, invece, il “Miglior locale di fascia media” in Italia: l’Hachi Ristorante Giapponese, a Napoli. Il “Miglior nuovo ristorante del momento” in Italia? Il Wistèria a Venezia, n. 8 nella classifica mondiale, seguito alla posizione n. 10 dall’opera restaurant a Napoli. Il “Miglior ristorante da cartolina” in Italia è I due Roccoli con vista sul Lago d’Iseo, n. 4 nella classifica mondiale dove c’è anche il Ristorante Pizza Incontro alla posizione n. 9 e affacciato, invece, sul Lago di Garda. Ma se l’Italia eccelle anche tra i “Migliori locali vegani” al mondo con il Cavò Bistrot di Cagliari, n. 18 nella classifica mondiale, il Belpaese è n. 1 assoluto nella classifica mondiale dei “Migliori ristoranti romantici”, con la Degusteria Italiana agli Uffizi, a Firenze ovviamente, e tra i quali c’è anche la Terrazza Vittoria a Sorrento.

