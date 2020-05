Il racconto del vino italiano, della sua forza e della sua bellezza: ecco “Artedivino”

Il film-doc su economia, territori, arte e cultura del vino in Italia del regista ed economista tedesco Alexander Kockerbeck per Fondazione Edison e Federvini. Una piccola anteprima (con le testimonianze di Roberta Ceretto, Maurizio Zanella, Sandro Boscaini, Albiera Antinori, Piero Mastroberardino, Marco Fortis e non solo), per un’iniziativa che vuole raccontare, una volta di più, il grande valore, non solo economico, del vino italiano.

