Il tiramisù più buono del mondo? Lo fanno un gioielliere e un’insegnante di nuoto

Sono Stefano Serafini, gioielliere (di 62 anni originario di Venezia e residente a Bassano del Grappa), con la sua ricetta originale del Tiramisù, ed Elena Bonali, insegnante di nuoto (di 52 anni nativa di Milano e residente a Brasschaat, in Belgio), con la sua ricetta creativa con prosciutto crudo tostato e melone, i campioni del mondo 2021 di tiramisù. Lo ha decretato, a Treviso, la “Tiramisù World Cup”, la gara riservata al dolce al cucchiaio più famoso al mondo che ha visto concorrere 200 chef amatoriali nelle due categorie, quella riservata alla ricetta tradizionale (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e quella dedicata alla ricetta creativa, dove sono giunti abbinamenti particolari, come il cioccolato allo yuzu e la pasta di nocciola o la crema al pistacchio, lamponi e polvere d’oro. “Siamo felici di essere tornati “dal vivo” nelle piazze, per noi era importante ritrovare il nostro pubblico di appassionati e vedere i concorrenti sfidarsi a colpi di mascarpone e savoiardi”, ha commentato Francesco Redi, organizzatore della “Tiramisù World Cup”.

