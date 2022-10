Il valore non solo economico, ma storico, e narrativo, delle vecchie annate del grande vino

Nei 250 anni di Masi, griffe dell’Amarone, della famiglia Boscaini, le riflessioni di wine critics come Monica Larner (“The Wine Advocate”), Herald Scholl (“Vinum”), Ray Isle (“Food & Wine”), Jens Priewe (wine expert) e del giornalista Carlo Cambi. Prendendo spunto dagli assaggi di un vino “moderno dal cuore antico” che si esprime al massimo nella longevità e non finisce mai di sorprendere, come l’Amarone della Valpolicella.

