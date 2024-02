Il valore simbolico e spirituale del vino e del cibo, raccontato in una cena “trascendentale”

Le riflessioni di Monsignor Martino Signoretto, docente di Sacre Scritture all’Istituto Teologico di Verona, e dello chef Giancarlo Perbellini. Pensieri raccolti, tra piatti e calici, in una trasposizione della “Cena dei 4 calici”, rito della Pasqua ebraica che si celebra ancora oggi. “Il cibo ed il vino, e il modo in cui mangiamo e beviamo, sono sempre la “celebrazione” di qualcosa: di un evento, di un amico, di una riconciliazione. Il vino non va solo degustato, ma contemplato, che è un concetto che va oltre la moderazione. La spiritualità è materia, per questo il cibo ed il vino sono un’esperienza spirituale”.

Copyright © 2000/2024