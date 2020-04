Il vino italiano alla conquista del “Sunshine State”, secondo in Usa per consumi enoici

Visto dalla Florida, terzo Stato per abitanti e secondo per consumi enoici, la situazione sul mercato Usa per il vino italiano è meno scura di quanto si possa immaginare: le nuvole dei dazi si diradano, ed aspettando di capire l’impatto della crisi Covid-19, a Miami, dalla prima tappa del Simply Great Wines Americas Tour 2020 della Iem, a prendersi la scena sono i territori bianchisti, sempre più amati dai wine lovers. A WineNews, il padrone di casa Charlie Arturaola, Marina Nedic, a capo della Iem, ed Ervin Machado, beverage manager Big Time Restaurant Group, 15 locali in Usa ed un fatturato vino che supera i 30 milioni di dollari l’anno.

