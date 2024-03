Il vino italiano vuole tornare a crescere in Usa. Con ottimismo, in un mercato complesso

Dalla tappa di Miami del “Simply Italian Great Wine Americas Tour” di “Iem”, le riflessioni di produttori e manager di grandi e piccole aziende. Tra l’attesa perchè il “destocking” faccia vedere i suoi effetti sulla ripartenza degli ordini, dopo un 2023 in frenata, la concorrenza delle altre bevande aloliche (e non), una distribuzione a maglie sempre più strette e da curare in ogni particolare, e stili ed occasioni di consumo che cambiano in un mercato fatto di tanti mercati, che resta il principale sbocco nel mondo per il vino italiano.

